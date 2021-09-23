Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Afyonkarahisar'da bulunan yaralı kızıl şahin ile 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu, tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM), vatandaşların doğada bulduğu 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla getirilen yaralı kızıl şahinin tedavi ve rehabilitasyonları tamamlandı.

Kuşlar, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve merkezde gönüllü görev alan öğrenciler tarafından doğaya salındı.

Kandır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl onlarca kuş yavrusunun ve yaban hayvanının vatandaşlar tarafından bulunarak kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Kulaklı orman baykuşlarının kent merkezine yakın yerlerde yaşama becerisinin bulunduğunu dile getiren Kandır, "Baykuşlar yuvadan düştükten sonra yeniden bir yüksek ağacın üzerine bırakıldıklarında anneleri tarafından beslenmeye devam ederler. Bu da onların gelecekleri açısından çok daha verimli olur. 2 baykuş yavrusunu bugün yeniden doğasına gönderdik. Ömürleri uzun, yolları açık, nesilleri bol olsun." dedi.

Kandır, kızıl şahinin de kanadından yaralı olarak kendilerine getirildiğini ifade ederek, "Yaklaşık 1 yıldır tedavisini özenle yaptık. Yeterli güce ulaşarak uçabilir hale geldi. Rehabilitasyon süreci biraz uzun sürdü ama yeniden doğasında kendi hayatını sürdürebilecek kabiliyete sahip olduğuna karar verdikten sonra doğaya bıraktık." diye konuştu.