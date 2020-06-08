Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 5 şahin doğaya salındı
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Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 5 şahin doğaya salındı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilerek sağlığına kavuşan 5 şahin, doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 5 şahin doğaya salındı
08.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:02

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilerek sağlığına kavuşan 5 şahin, doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşların kentin farklı bölgelerinde yaralı veya bitkin halde bulduğu 5 şahinin, AKÜREM'de tedavileri tamamlandı.

Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ile AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından tekrar doğal yaşam alanlarına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahinlerin doğaya büyük katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun görevleri arasında yaralı yaban hayvanlarının korunması, tedavilerinin yaptırılması ve tekrar doğaya kazandırılması var. 5 şahin bugün tekrar doğaya geri döndü. Bunun yanı sıra bu bölgede çok çeşitli yaban hayvanları var. Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde kızıl geyik, akbaba, şahin, yılkı atı, karaca, tilki gibi hayvanları görebiliyor. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da şahinlerin iyileştiğini vurgulayarak, rehabilitasyonu ve tedavileri tamamlanan kuşların tekrar doğaya bırakıldığında ne yaptıklarını tespit etmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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