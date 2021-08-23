Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen 12 kerkenez kuşu doğaya bırakıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen 12 kerkenez kuşu doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar ve çevresinde vatandaşlar tarafından yaralı ve bakıma muhtaç şekilde bulunduktan sonra AKÜREM'e getirilen kuşlar, burada veteriner hekimler tarafından tedavi edildi.

Özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen kerkenez kuşları, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve AKÜREM görevlisi gönüllü öğrenciler tarafından AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde tekrar doğaya salındı.

Kandır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 12 kerkenez kuşunu gökyüzüyle yeniden buluşturduklarını söyledi.

Kerkenezlerin bu yılın yavruları olduğunu dile getiren Kandır, şunları söyledi:

"Yavru sezonunda birbirine yakın süreçlerde merkeze getirildiler. Kerkenezler kırsal alanda yaşadıkları gibi kentlerde de çok yoğun yaşayan kuşlardan, küçük yapılı yırtıcı kuş türlerinden. Kerkenezlerin merkeze getirilmesinin sebebi insanlarla iç içe yaşamaları. Uçuş sürecinde yavrular yuvadan düştüklerinde insanlar yavruların öksüz sanarak bize getiriyorlar. Oysa yavrular o süreçte uçma denemeleri yapmaya başlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay