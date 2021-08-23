Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı

Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen 12 kerkenez kuşu doğaya bırakıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen 12 kerkenez kuşu doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar ve çevresinde vatandaşlar tarafından yaralı ve bakıma muhtaç şekilde bulunduktan sonra AKÜREM'e getirilen kuşlar, burada veteriner hekimler tarafından tedavi edildi.

Özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen kerkenez kuşları, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve AKÜREM görevlisi gönüllü öğrenciler tarafından AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde tekrar doğaya salındı.

Kandır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 12 kerkenez kuşunu gökyüzüyle yeniden buluşturduklarını söyledi.

Kerkenezlerin bu yılın yavruları olduğunu dile getiren Kandır, şunları söyledi:

"Yavru sezonunda birbirine yakın süreçlerde merkeze getirildiler. Kerkenezler kırsal alanda yaşadıkları gibi kentlerde de çok yoğun yaşayan kuşlardan, küçük yapılı yırtıcı kuş türlerinden. Kerkenezlerin merkeze getirilmesinin sebebi insanlarla iç içe yaşamaları. Uçuş sürecinde yavrular yuvadan düştüklerinde insanlar yavruların öksüz sanarak bize getiriyorlar. Oysa yavrular o süreçte uçma denemeleri yapmaya başlıyor."

Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acısı
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Erol Bulut Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 12 kerkenez kuşu doğal ortamına bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.08.2021 17:00:21. #1.13#

title