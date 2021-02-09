AFYONKARAHİSAR - Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı
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AFYONKARAHİSAR - Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı

09.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:55

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen şahinin tedavi süreci ile tedavisi Eskişehir'de yapıldıktan sonra AKÜREM'e getirilen kızıl tilkinin rehabilitasyon süreci tamamlandı. Şahin ile tilki, Eskişehir- Afyonkarahisar sınırındaki ormanlık alana salındı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl tilkinin Eskişehir'de araç çarpması sonucu tedavi sürecinin tamamlandıktan sonra kendilerine rehabilitasyon için getirildiğini söyledi.

Şahinin de Sinanpaşa ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunarak AKÜREM'e getirildiğini dile getiren Kandır, "Tilkinin rehabilitasyon süreci, şahinin ise tedavi süreci tamamlandı. Her ikisi de yerli güce ulaştı. Bugün ikisini de doğaya tekrar bıraktık. Yolları açık, nesilleri bol olsun."

Kandır, doğanın bahara doğru uyanışa geçtiğini belirterek," Yaban hayvanları da doğada yer değiştirmeye başladı ve çok aktifler bu dönemde.

Vatandaşlardan ricamız, ana yollarda yaban hayvanının çıkabileceği bölgelerde yavaş gitmeleri, yol kenarında veya doğada bitkin veya yaralı gördükleri hayvanlar için 112 acil çağrı merkezini arayarak bildirmeleri. Yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç de AKÜREM çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

AFYONKARAHİSAR - Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı
AFYONKARAHİSAR - Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı
AFYONKARAHİSAR - Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı
AFYONKARAHİSAR - Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl tilki ile şahin doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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