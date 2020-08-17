Afyonkarahisar'da tedavi edilen 14 kuş doğaya salındı AFYONKARAHİSAR'da yaralı halde bulunan 7 kerkenez, 6 leylek, 1 gökdoğan, rehabilitasyon merkezindeki tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'da yaralı halde bulunan 7 kerkenez, 6 leylek, 1 gökdoğan, rehabilitasyon merkezindeki tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

Kentte farklı zamanlarda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 6 leylek, 1 gökdoğan ile 7 kerkenez yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından titizlikle tedavileri ve bakımları tamamlanan 14 kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimi Ali Gezer tarafından halkalandı. Kuşlar daha sonra AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince başta 26 Ağustos Tabiat Parkı olmak üzere kentin farklı noktalarında doğaya bırakıldı.

HAYVANLARA KİMLİKLENDİRME YAPILDIAKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tedavisi tamamlanan kuşlara halkalama yöntemiyle kimliklendirme yaptıklarını belirterek, "Merkezimizde uzun süredir tedavisi yapılan ve öksüz yavruların büyütme süreci tamamlanan hayvanlar vardı. Onları bugün ayaklarına halka takarak yeniden doğaya saldık. Halkalama işlemi Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bu halkalama işlemi; yaban hayvanlarının üzerinde bir ülke kodunun olduğu, hayvana ait bir kimliklendirmenin yapıldığı, bir numaranın olduğu halkaların takılarak doğaya salınmasıdır. Bu işi hayvanların göç yollarının belirlenmesi, üreme alanlarının tespiti ve göç stratejilerine ait birçok veriyi toplamak için yapıyoruz. Biz de doğaya bıraktığımız, tedavisi tamamlanan, büyütülen hayvanların yaşam güçlerini öğrenmek için halkalama yaptırdık. 7 kerkenez, 6 leylek, 1 de gökdoğan bugün doğaya döndü" dedi.'YARALI OLMAYAN KUŞLARI BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMAYALIM'Vatandaşlara da çağrıda bulunan Doç. Dr. Kandır, "Bu kuşlar artık kentin içinde yaşamaya başladı. Yavru döneminde kuşlar bazen yuvadan düşüyor. Bazen de uçma egzersizleri yerde yapılırken 'öksüz' diye merkeze getiriliyor. Bu kuşlar kemirgen kontrolünde önemli kuşlar. Vatandaşlardan ricamız bu kuşların yavrularını bulduklarında yırtıcı kuşlardan uzak bölgede bir ağaç üzerine bırakmaları. Çünkü genelde ailesi yavrulara yakın bölgede bulunuyor. Yaralı olmadığı takdirde kuşları bölgeden uzaklaştırmamak lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA