Afyonkarahisar'da TDV Kitap Kahve açıldı

Afyonkarahisar'da Erenler Mahallesi'nde Valilik ve İl Müftülüğü desteğiyle kurulan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kitap Kahve, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı.

Üç kattan oluşan, bin 200 metrekare alana sahip olan TDV Kitap Kahve Türkiye'nin en büyük, sayılı kitapevlerinden birisi haline geldi. Alt kat, çok amaçlı salon ve kütüphaneden oluşan TDV Kitap Kahve'de giriş katta kitap satışı ve kafeterya hizmeti veriliyor. Kafeterya bölümü aynı anda 100 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Kafeterya da sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost çeşitleri, hamburger, patates kızartması, pasta çeşitleri ile sabahları poğaça ve simit çeşitleri satışı yapılıyor. TDV Kitap Kahve zengin kitap içeriği ile de dikkat çekiyor. Türk Edebiyatı, dünya klasikleri, tarih, felsefe, çocuk, İslami ve Tasavvufi eserler başta olmak üzere 42 kategoriden toplam 15 bin çeşit kitap bulunuyor.

TDV Kitap Kahve'nin açılış kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve protokol üyeleri kesti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş burada yaptığı açıklamada, kitap evinin en çok uğrak noktalardan biri olmasını dileyerek şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da Türkiye Diyanet Vakfımızın Türkiye genelinde yapmış olduğu, 'Kitap Kahve' mekanlarından en büyüğünü açmış olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Değerli Valimizin, Belediye Başkanımızın ve bütün Afyonlu kardeşlerimizin, çok büyük destekleri oluyor. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim medeniyetimiz okuma medeniyetidir, kitap medeniyetidir. Zira yine ilk ayetler 'Oku' diye başlar. İkinci inen sure adeta yaz diye başlıyor. Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun diye, başlıyor rabbimiz. İnşallah bu kitap evi Afyon'daki öğrencilerimizin özellikle üniversite öğrencilerimizin, lise öğrencilerimizin ve Afyonlu kardeşlerimizin en çok uğrak yeri olur, kitaplarla iç içe oldukları bir yer olur. Hem kitapları edindikleri hem de okudukları yer olur. Hayırlı uğurlu olsun"

Öte yanda Erbaş, Kitap Kahveyi gezerek, içerde bulunan öğrencilerin fotoğraf çektirme talebini geri çevirmedi. Vali Gökmen Çiçek'e de kitap hediye eden Erbaş, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel