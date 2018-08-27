Afyonkarahisar'da Tatil Dönüşü Trafiği

Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle 12 ilin kavşak noktasındaki Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirip tatil beldelerine ya da memleketlerine giden binlerce vatandaşın tatil dönüşünü son güne bırakması Ankara, Kütahya, İzmir, Eskişehir, Konya, Denizli ve Antalya gibi 12 kentin kavşak noktasında bulunan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Bayram tatili boyunca çok fazla aracın geçtiği kavşaklarda trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı.