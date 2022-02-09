Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title