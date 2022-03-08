Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde önceki gün E.K'nin pompalı tüfekle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden T.B, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer zanlı K.Ç. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 Mart'ta Yeşilyurt Mahallesi Hamm Şehri Bulvarı'nda E.K'nin (32) pompalı tüfekle yaralandığı ve M.Ç'nin (32) kamyonetiyle hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine harekete geçmiş, E.K'yi pompalı tüfekle yaralayan kişinin K.Ç. olduğunu ve olayın ardından otomobille kaçtığını tespit etmişti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, H.B, K.Ç. ve T.B'yi gözaltına almış, H.B, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.