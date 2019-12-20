Afyonkarahisar'da tarım aracının altında kalan çocuk öldü
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Afyonkarahisar'da tarım aracının altında kalan çocuk öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

20.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:32
Afyonkarahisar'da tarım aracının altında kalan çocuk öldü

Afyonkarahisar'ın ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

idaresindeki plakasız tarım aracı, Paşacık köyünde şarampole devrildi.

Tarım aracının altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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