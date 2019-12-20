Afyonkarahisar'da tarım aracının altında kalan çocuk öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Serkan Ceylan idaresindeki plakasız tarım aracı, Paşacık köyünde şarampole devrildi.
Tarım aracının altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.