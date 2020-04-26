Afyonkarahisar'da tarım aracından düşen kişi öldü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki tarım aracından düşen sürücü öldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki tarım aracından düşen sürücü öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çobanköyü yakınlarında sürücü Hüseyin Şimşek, seyir halindeki patpat olarak bilinen tarım aracından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA