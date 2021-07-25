Afyonkarahisar'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Afyonkarahisar'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi Kaplıcalar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.A.(22) yönetimindeki patpat aracı, kaplıca yolundaki akarın köprüsüne geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki 1.5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen tarım aracı vinç yardımıyla çıkarılırken, ters dönen araçtaki sürücü M.A.'nın, boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Patpat'ın altından çıkartılan yaralı A.A. (17) ise ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın cansız bedeni de otopsi için Afyon Devlet Hastanesinin morguna konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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