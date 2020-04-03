Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Eskişehir, Afyon, Güncel

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 97 parça tarihi eser ele geçirildi.

03.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:06
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 97 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'de ikamet eden M.A.H'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için aracıyla Afyonkarahisar'a geleceği yönünde bilgi aldı.

Fiziki takibe alınan M.A.H. ile S.S. ve T.N, kentteki bir alışveriş merkezinin yakınında yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde, bir tabanca, bir kuvars taşı, 4 tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 89 sikke ve 3 altın işlemeli obje ele geçirildi.

S.S. ve T.N. serbest bırakılırken, gözaltındaki M.A.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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