Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç ve 2 hançer ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç ve 2 hançer ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin ilçesinde bir kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve hançer bulunduğu ve satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçede plakası belirlenen aracı durdurdu. Yapılan aramada, 2 hançer, kılıç ve kabzaları ele geçirdi.

Araç sürücüsü A.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz