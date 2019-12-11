Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 239 sikke ve 70 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

11.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:34
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 239 sikke ve 70 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık tarihinde kent merkezinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alınırken, 239 sikke ve 70 tarihi obje ele geçirildi. 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
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