Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke ve 4 heykel ele geçirildi.

28.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:18
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke ve 4 heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesinin Hacıbeyli köyü ve Gazlıgöl beldesinde takip edilen araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke, 3 metal ve 1 mermer heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltını alındı.

Kaynak: AA
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