Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke ve 4 heykel ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke ve 4 heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesinin Hacıbeyli köyü ve Gazlıgöl beldesinde takip edilen araçları durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış, tarihi eser olduğu değerlendirilen 93 sikke, 3 metal ve 1 mermer heykel ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltını alındı.