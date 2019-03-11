Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA