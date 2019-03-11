Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 883 gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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