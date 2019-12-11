Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığından 4 kişi gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığından 4 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki ayrı operasyonda 274 sikke ve 5 tarihi obje ele geçirildi.

11.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:31
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığından 4 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde iki ayrı operasyonda 274 sikke ve 5 tarihi obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri tarafından Emirdağ ilçesi Yüreğil Köyü'nde iki ayrı operasyonda, 274'ü sikke, 5'i tarihi obje olmak üzere toplam 279 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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