Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi - Haberler
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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 2 heykel ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 2 heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler N.K, H.K. ve S.O'nun Sinanpaşa ilçesi Akören beldesindeki evlerinde arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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