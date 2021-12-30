Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 2 heykel ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 2 heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler N.K, H.K. ve S.O'nun Sinanpaşa ilçesi Akören beldesindeki evlerinde arama yaptı.
Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.
AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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