Afyonkarahisar'da Tarihi Camiler Bilgi Yarışması

Afyonkarahisar'da, umre ödüllü liseler arası tarihi camiler bilgi yarışması düzenlendi.



Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına, il genelinden 22 lise katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer, yarışmanın amacının gençleri camilerle buluşturmak, cami mimarisi ve kültüründen haberdar etmek olduğunu söyledi.





Özer, İl Müftülüğünün Camiler Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarışmayı düzenlediğini belirterek, şunları kaydetti:





"Diyanet İşleri Başkanlığımız hafta münasebetiyle her yıl farklı bir konuyu merkeze alarak, bir tema belirlemektedir. 2017 yılında da 'Cami, Şehir ve Medeniyet' üçlemesini, Camiler Haftası teması olarak belirlemiştir. Cami, minarelerinden ezanlarımızın yankı yankı göğe yükseldiği mübarek mekanlardır. Zira cami, nazargah ve ilahi olan Kabe'nin yeryüzündeki şubeleridir. Cami aslında bir şehrin kimliği ve kısılamayan sesidir. Cami hayatın içerisinde ve müminin gönlünün derinliklerindedir. Cami, huzurda kıyama davettir."



Özer, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.





Yarışmada dereceye giren öğrencilere, umre hediyesi ve para ödülü verildi.