Afyonkarahisar'da "tam kapanma"ya uyuluyor

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı, Basın Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Muafiyet belgesi bulunanlar nedeniyle ana arterlerde kısmi hareketlilik yaşanıyor.

İl genelinde kısıtlama ile ilgili uygulama noktalarında tedbir alan güvenlik güçleri ve İl Salgın Denetim ekipleri, özellikle araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" tedbirlerine genel olarak uyulduğu görüldü.

Ekipler, kısıtlamada muaf olmadığı halde dışarı çıkanlara yönelik idari para cezası uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz