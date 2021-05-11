Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü
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Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Sağlık

- Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü Kentte korona virüs vaka sayıları 3 binlerden bin 600'lere kadar indi Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yaklaşık 10 gündür uygulanan tam kapanma meyvelerini vermeye başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın...

- Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü

Kentte korona virüs vaka sayıları 3 binlerden bin 600'lere kadar indi

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yaklaşık 10 gündür uygulanan tam kapanma meyvelerini vermeye başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı korona virüs haritasında 3 bin olan vaka sayıları kentte yaklaşık bin 600'lere kadar düştü.

Kentte korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftalara göre azalışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 212,64 olarak gerçekleşti. Bakanlığında açıkladığı bir önceki vaka sayısı ise yüz binde 417.1'idi. 1-7 Mayıs arasında açıklanan verilere göre kentte yaklaşık bin 600 vaka olduğu görülürken, bunlardan yaklaşık 80'ninin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Açıklanan vaka sayılarına göre tam kapanmanın etkisi gösterdiği ve vaka sayılarının yaklaşık 2 ay önceki seviyelere düştüğü de kaydedildi.

Korona virüs vakalarının düşmesini sevindirici bulan vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulduğu müddetçe virüsün üstesinden gelinebileceğini belirttiler.

Öte yandan, yaklaşık bin 600 olan korona virüs pozitif ya da temaslı kişilerin büyük çoğunluğun evlerinde karantina da oldukları da öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü
Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü
Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü
Afyonkarahisar'da 'tam kapanma' meyvesini verdi, vaka sayıları yarı yarıya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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