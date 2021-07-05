AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 3. kilometresindeki Mavi Hastane köprülü kavşağında, Ali Y'nin kullandığı 42 Y 4586 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki talaşın dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis, Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki akışı yan yola yönlendirdi.

Ekiplerin talaşı toplamasının ardından yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Tırın yoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sertab Erener Müslüm Gürses Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 23:42:52. #1.14#

title