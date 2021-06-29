AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Sığracık köyündeki bir ağılda bakım onarım faaliyetleri sırasında inşaatın çökmesi sonucu 3 çatı ustası yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Sığracık köyündeki bir ağılda bakım onarım faaliyetleri sırasında inşaatın çökmesi sonucu 3 çatı ustası yaralandı.

Göçük altında ise, ağıl sahibine ait 150'ye yakın küçük baş hayvan kaldığı ve kurtarma çalışmalarının ekipler tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, göçük meydana gelen ağılda incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili yetkililerden bilgi alan ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Bilici, göçükte hafif şekilde yaralanan 3 vatandaşın olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi tarafından kurtarıldığını belirtti.

Göçük altında kalan hayvanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bilici, "Kurban Bayramı öncesi ucuz atlattık, hepimize geçmiş olsun. Kaza geçiren vatandaşlar bize emanettir. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavileri devam ediyor, sağlık durumları şu an iyi." ifadelerinin kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bir ağılda inşaatın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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