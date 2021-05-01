Afyonkarahisar'da tabancayla 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı, kalp krizinden öldü
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Afyonkarahisar'da tabancayla 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı, kalp krizinden öldü

Afyonkarahisar'da tabancayla 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı, kalp krizinden öldü
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli, olay sonrasında kalp krizinden hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli, olay sonrasında kalp krizinden hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kızıllı köyünde Mehmet A. (71) ile Bayram A, (45) hayvan otlatma meselesi nedeniyle eski muhtar Mesut A'yla (56) tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Mesut A, yanında bulundurduğu tabancayla, Mehmet A. ile Bayram A'ya ateş etti. İki kişi bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı kalp krizi geçirdi. Yaralılar ile kalp krizi geçiren Mesut A, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mesut A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet A. ile Bayram A. ise buradaki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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