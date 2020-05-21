Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu vefat eden uzman çavuş için tören...
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Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu vefat eden uzman çavuş için tören...

Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren İl Jandarma Komutanlığında görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu vefat eden uzman çavuş için tören...
21.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:10

Afyonkarahisar'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren İl Jandarma Komutanlığında görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, dün İl Jandarma Komutanlığında mesai bitiminde tabancasının kazara ateş alması sonucu vefat eden Uzman Çavuş Mustafa Albayrak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen törene, Albayrak'ın yakınlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve silah arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Albayrak'ın cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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