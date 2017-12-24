Afyonkarahisar'da sürücülerin kar lastiği telaşesi

Kentte kar yağışı baş gösterince çoğu sürücü soluğu lastik tamircilerinde aldı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışının ardından "kar lastiği"ni taktırmada geciken vatandaşlar lastikçi esnafının yolunu tuttu. Lastik tamircilerinde araç sahipleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Olumsuz hava koşullarının etkisini arttırdığı Afyonkarahisar'da dün öğleden sonra başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından kent adeta beyaza bürünürken,

Kar lastiğini taktırmayan vatandaşları ise lastik telaşı sardı. Kar yağışı ile birlikte hafta sonu olmasına rağmen çok sayıda araç sahibi kar lastiği taktırmak için sanayi sitesindeki lastikçi esnaflarının yolunu tuttu. Kar yağışının olduğunu gören esnaf ise vatandaşların mağdur olmaması için Pazar günü tatil günleri olmasına rağmen iş yerlerini açarak araç sahiplerine hizmet verdiler. 1. Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren lastikçi esnaflarından İsmail Gündoğdu, kar yağmadan önce araç sahiplerinin yüzde 60-70'lik bir kesiminin lastiklerini değiştirdiği ancak yinede kar lastiği taktırmayanların sayısının azımsanmayacak kadar olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Şuanda kar yağdığı için talep biraz daha fazla. Kar yağsın sonra taktırırız diyenler bugünden itibaren lastiklerini taktırmaya başladı. Kar lastiği kazaların önlenmesinde yüzde yüz etkili. Kar lastiği zaten eksi hava sıcaklığının altında kullanılması gereken bir lastiktir zaten. Yani illaki kar yağmasına gerek yok, sıfır derecenin altında bütün araçların kar lastiği takması lazım" diye konuştu.

Öte yandan, kentte lastik değiştirme maliyetlerinin ise ortalama 40-50 TL civarında olduğu öğrenildi.