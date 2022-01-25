Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede köftecilik yapan Ahmet Evlice (35) 112'yi telefonla arayarak Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de ilçeye olay yeri inceleme ekibi sevk etti.

Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan cesedin evden çıkarıldığı sırada yaşlı kadının gelini Çiğdem Evlice, baygınlık geçirdi.

Yaşlı kadının oğlu Ahmet Evlice ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Hürriyet, Bağlar, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title