Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

17.08.2019 15:20

Afyonkarahisar-Ankara karayolunun Kırkinler mevkisinde çalıların arasında çürümüş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda Kırkinler mevkisinde bir vatandaş tarafından hareketsiz bir şahıs görüldü. Vatandaşın olayı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çalıların arasından bulunan şahsın 50-55 yaşlarında çürümüş bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Afyon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, şahsın yanından boş kovan bulunduğu belirlenirken kimlik belirleme çalışmaları da sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA