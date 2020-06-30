Afyonkarahisar'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Çay Mahallesi Ali Çetinkaya sokakta bir apartmanın girişine bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, apartman ve çevre binalardaki sakinleri boşaltarak güvenlik önlemi aldı.

Apartmanın önünden geçen yol güzergahı da taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibinin yaptığı incelemenin ardından çanta fünye ile patlatıldı. Parçalanan çantadan el aletleri çıktı.

Bu sırada trafiğe kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA