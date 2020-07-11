Afyonkarahisar'da şüpheli bavul fünye ile patlatıldı
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Afyonkarahisar'da şüpheli bavul fünye ile patlatıldı

Afyonkarahisar'da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı.

Afyonkarahisar'da şüpheli bavul fünye ile patlatıldı
11.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:09

Afyonkarahisar'da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kaldırıma bırakılan bavulu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otogar önündeki araçları boşaltarak güvenlik önlemi aldı.

Kaldırım güzergahındaki yolda taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibinin yaptığı incelemenin ardından bavul fünye ile patlatıldı. Parçalanan bavulun içerisinden elbise çıktı.

Bu sırada trafiğe kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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