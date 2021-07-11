Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
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Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğuldukları öne sürülen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da, serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğuldukları öne sürülen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kızıldağ köyünde dün hayvan otlatan Hamza (21) ve Muhammet Can Örnek (10) serinlemek için bölgedeki sulama göletine girdi.

Akşam hayvanlarla eve dönmeyen iki kardeşi, ailesi aramaya çıktı.

Gece skardeşlerin ayakkabılarını göletin çevresinde bulan yakınları, boğulma ihtimali üzerine durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekibi sevk edildi.

Dalgıç polis ekibi, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki kardeşin cesedini göletten çıkardı.

Bu sırada, kardeşlerin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze aracına alınan Hamza ve Muhammet Can Örnek'in cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Morgda işlemleri tamamlanan kardeşlerin cenazeleri, Kızıldağ köyündeki baba evine getirildi.

Burada "helallik" alınması sırasında ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Hamza ve Muhammet Can Örnek'in cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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