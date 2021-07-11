Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
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Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine girdikleri öne sürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine girdikleri öne sürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kızıldağ köyünde dün hayvan otlatan Hamza (21) ve Muhammet Can Örnek (10) serinlemek için bölgedeki sulama göletine girdi.

Akşam saatlerinde hayvanlarla birlikte eve dönmeyen iki kardeşi, ailesi aramaya çıktı.

Gece saatlerinde kardeşlerin ayakkabılarını göletin çevresinde bulan yakınları, boğulma ihtimali üzerine durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polis ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki kardeşin cesedini göletten çıkardı.

Bu sırada, kardeşlerin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze aracına alınan Hamza ve Muhammet Can Örnek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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