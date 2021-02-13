Afyonkarahisar'da su kuyusuna düşen köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı
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Afyonkarahisar'da su kuyusuna düşen köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı

13.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:19
Afyonkarahisar'da su kuyusuna düşen köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Sülün beldesinde Ahmet Poyraz'a ait köpek yavrusu, arazide bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için uğraşan Poyraz, başarılı olamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpek yavrusunu kuyudan çıkardı.

Poyraz, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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