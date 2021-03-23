Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

23.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:27
Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mesut Sarı (45) idaresindeki 03 LU 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şuhut-Afyonkarahisar kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun yanındaki su kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Burcu Sarı (22) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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