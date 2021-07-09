Afyonkarahisar'da su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Afyonkarahisar'da su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'ndeki su kanalına düşen köpeği, bölgedeki millet bahçesi yapımında çalışan işçiler fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği ip yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

İşçilerden Ramazan Teskin, AA muhabirine, millet bahçesi yapımında beton attıkları sırada köpeği fark ederek ayağının kırık olduğu düşüncesiyle de itfaiye haber verdiklerini ifade etti.

İşçiler su kanalından çıkarılan köpeğe baretle su verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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