AFYONKARAHİSAR - Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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AFYONKARAHİSAR - Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Arkın Adlım (47) yönetimindeki 03 F 1784 plakalı traktör, İtfaiye Mahallesi'nden geçen Büyük Menderes Nehrine bağlanan su kanalına devrildi.

Kazada, taş ve moloz yüklü römork yolda kalırken traktörle birlikte kanala devrilen sürücü ağır yaralandı.

Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan Adlım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR - Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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