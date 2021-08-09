Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek
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Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek

Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara 9 araçlık gıda, medikal ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara 9 araçlık gıda, medikal ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

Kentteki STK'lar Antalya'daki çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin destekleriyle kısa sürede 9 araçlık gıda, medikal, ihtiyaç malzemeleri ile saman balyaları hazırlandı.

Yardım malzemeleri, Antalya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek
Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek
Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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