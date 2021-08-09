Afyonkarahisar'da STK'lardan Antalya'ya destek
Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara 9 araçlık gıda, medikal ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.
Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara 9 araçlık gıda, medikal ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi.
Kentteki STK'lar Antalya'daki çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Hayırseverlerin destekleriyle kısa sürede 9 araçlık gıda, medikal, ihtiyaç malzemeleri ile saman balyaları hazırlandı.
Yardım malzemeleri, Antalya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz