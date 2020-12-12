Afyonkarahisar'da sokaklar boş kaldı
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Afyonkarahisar'da sokaklar boş kaldı

12.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:53
Afyonkarahisar'da sokaklar boş kaldı

AFYONKARAHİSAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı.

AFYONKARAHİSAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı.  

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Afyonkarahisar, sessiziğe büründü. Sokakların boş kaldığı kentte, belediye ekipleri temizlik yaparken, polis, 7 ayrı kontrol noktasında araçları denetledi. Afyonkarahisar Valiliği il salgın denetim ekipleri de yaya olarak denetimlere katıldı. Sürücüler ile yolcuların izin belgelerinin kontrol edildiği denetimde, maskesiz olanlar uyarıldı. VEFA Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştı.

Sabah erken saatlerden bazı vatandaşların, yürüyüş mesafesinde olan fırınlara giderek simit ve ekmek aldıkları görüldü.

Oto kurtarma işi yapan Şükrü Ülker (35), sabah saatlerinde yolda kalan bir sürücünün yardımına koştu. Ardından fırından alışveriş yapan Ülker, "İzin belgem var, bir araç yolda kalmış onu kurtarmaya gidiyorum" dedi.


Afyonkarahisar'da sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar'da sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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