Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına zabıta ekipleri tarafından mama desteğinde bulunuldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına zabıta ekipleri tarafından mama desteğinde bulunuldu.

Şuhut'ta Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sebebiyle birçok iş yerinin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için zabıta ekipleri tarafından ilçenin muhtelif noktalarına mama bırakıldı. Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü teşkil eden lokanta, kafe ve restoranların korona virüs salgınına karşı kapatılmasının ardından harekete geçen ekipler, mama dağıtarak köpekleri kendi elleriyle besledi. Sokak hayvanlarına verilen mama desteğinin devam edeceği yetkililer tarafından belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA