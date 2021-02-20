AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor

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Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) üyeleri, kurdukları aşevinde kazanlarda et ve makarnayı pişirerek hazırladıkları özel karışım mamaları, kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kentteki uygun yerlere bıraktı.

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) üyeleri, kurdukları aşevinde kazanlarda et ve makarnayı pişirerek hazırladıkları özel karışım mamaları, kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kentteki uygun yerlere bıraktı.

Dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması ve soğuk havalarda Afyonarahisar'da beslenme problemi yaşayan sokak hayvanları için İkinci Küçük Sanayi Sitesinde bir dükkanda aşevi oluşturdu.

Burada kurdukları kazanlarda, sokak hayvanları için et ve makarnayı pişirerek üzerine de ekmek koydukları özel karışım mamalar hazırlamaya başladı.

AFHAYKO Dernek Başkanı Ramazan Keskin, yaptığı açıklamada, hayvanseverlerin destekleriyle aşevinde bir günde hazırladıkları karışım mamalarla kentteki 70 kedi ve köpeğin beslenme ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Aşevinin uzun zamandır hayata geçirmek istedikleri bir proje olduğunu aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Bu soğuk ve çetin kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadık. Afyonkarahisar'da güzel bir projeyi daha hayata geçirdik. Bunun adına da 'aşevi' dedik. Burada kurduğumuz kazanların içerisinde et ve makarna var. Kazanlarda haşladığımız mamamızın üzerine de ekmek yapıyoruz. Hazırladığımız bu karışım mamaları da şehrimizdeki sokak hayvanları için dağıtıyoruz"

"Merhamet eden merhamet bulur." diyen Keskin, aşevinde hazırladıkları özel karışım mamalara bağışçıların ve hayvanseverlerin destek olabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı