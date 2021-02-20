AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor

20.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:36

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) üyeleri, kurdukları aşevinde kazanlarda et ve makarnayı pişirerek hazırladıkları özel karışım mamaları, kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kentteki uygun yerlere bıraktı.

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) üyeleri, kurdukları aşevinde kazanlarda et ve makarnayı pişirerek hazırladıkları özel karışım mamaları, kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kentteki uygun yerlere bıraktı.

Dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması ve soğuk havalarda Afyonarahisar'da beslenme problemi yaşayan sokak hayvanları için İkinci Küçük Sanayi Sitesinde bir dükkanda aşevi oluşturdu.

Burada kurdukları kazanlarda, sokak hayvanları için et ve makarnayı pişirerek üzerine de ekmek koydukları özel karışım mamalar hazırlamaya başladı.

AFHAYKO Dernek Başkanı Ramazan Keskin, yaptığı açıklamada, hayvanseverlerin destekleriyle aşevinde bir günde hazırladıkları karışım mamalarla kentteki 70 kedi ve köpeğin beslenme ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Aşevinin uzun zamandır hayata geçirmek istedikleri bir proje olduğunu aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Bu soğuk ve çetin kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadık. Afyonkarahisar'da güzel bir projeyi daha hayata geçirdik. Bunun adına da 'aşevi' dedik. Burada kurduğumuz kazanların içerisinde et ve makarna var. Kazanlarda haşladığımız mamamızın üzerine de ekmek yapıyoruz. Hazırladığımız bu karışım mamaları da şehrimizdeki sokak hayvanları için dağıtıyoruz"

"Merhamet eden merhamet bulur." diyen Keskin, aşevinde hazırladıkları özel karışım mamalara bağışçıların ve hayvanseverlerin destek olabileceğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor
AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor
AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor
AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cansu Dere Kim Kardashian
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Kazanlar sokak hayvanları için kaynıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 15:46:55. #1.14#
title