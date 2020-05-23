Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetim

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetimSOKAĞA çıkma yasağının ilk kez uygulandığı Afyonkarahisar'da güvenlik birimleri şehrin en işlek noktaları ile şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan güvenlik noktalarında kuş uçurtmadı.

23.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:38

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetim

SOKAĞA çıkma yasağının ilk kez uygulandığı Afyonkarahisar'da güvenlik birimleri şehrin en işlek noktaları ile şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan güvenlik noktalarında kuş uçurtmadı.

Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı kentlerden Afyonkarahisar'da gece 00.00 itibariyle yasağın başlamasının ardından tüm kavşaklarda güvenlik noktaları oluşturuldu. Sokağa çıkma yasağı kapsamında izinli olanlar dışında sokağa çıkanlara yönelik sıkı denetimler yapıldı. Denetimler sırasında tarımla uğraştığı için izin belgesi düzenlenen bir vatandaşa, izinli olduğu bölge dışında olması nedeniyle hakkında işlem yapıldı.

Tedbirleri uygulamakla yükümlü olan güvenlik güçleri ile vefa destek biriminde görevli personeller, belediye, PTT, medya, ekmek fırınları gibi hizmet vermesi zorunlu kuruluşların çalışanları ise görevlerinin başındaydı. Afyonkarahisar'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehir içi toplu taşıma hizmeti veren minibüsler faaliyetlerine ara verirken bayram boyunca Afyonkarahisar Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ile 17 güzergahta hizmet vermeye devam edecek.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetim

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Eren Yıldırım Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülçin Ergül Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağına sıkı denetim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 18:38:36. #1.15#
title