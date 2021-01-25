Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye ceza kesildi

25.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:02
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye ceza kesildi

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Dinar, Sultandağı, Bolvadin ve Evciler ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte tedbirlere uymayan 52 kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Feyza Aktan Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İtfaiye Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:03:34. #1.14#
title