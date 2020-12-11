Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

11.12.2020 23:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:20
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

AFYONKARAHİSAR'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

AFYONKARAHİSAR'da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Saat 21.00'den sonra ise sokakta olanlara belge kontrolü yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla Afyonkarahisar'da da başladı. Afyonkarahisar kent merkezinde Zafer Meydanı, Kadınana Caddesi, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol Caddesi, Ordu Bulvarı ve şehrin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi. İkinci 56 saatlik kısıtlama öncesi vatandaşlar önceki kısıtlamaya oranla market, fırın ve diğer işletmelerden eksiklerini gidermek için alışveriş yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 7 uygulama noktası oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Kısıtlamanın başladığı 21.00'den sonra ise polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara da tutanak tutuldu.


Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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