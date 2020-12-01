Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

01.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:29

Son dakika yerel haberi: - Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı Afyonkarahisar meydanı boş kaldı Polis ekipleri birçok noktada sokağa çıkma denetimleri yaptı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da hafta içi ilk kez uygulanan sokağa çıkma...

- Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Afyonkarahisar meydanı boş kaldı

Polis ekipleri birçok noktada sokağa çıkma denetimleri yaptı

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AFYONKARAHİSAR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da hafta içi ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin 7 noktasında kurulan denetim noktalarında polis ekipleri saat 21.00 itibariyle halen seyir halinde bulunan araçları kontrol ederken meydan ve sokaklar ise boş kaldı.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri devriye gezmeye başlarken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tuttu. Kısıtlama kararı ile birlikte kentin en sakin hali ise havadan drone ile görüntülendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Öte yandan polis ekipleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren halen araçları ile seyir halinde bulunan vatandaşları uyarırken işyerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilerin izin belgeleri kontrol edildi. Ekipler sokağa çıkma yasağı uygulamasının yanında trafik denetimlerini de sürdürdü. Sefer sonrası evine gitmekte olan bir dolmuş şoförü ekipler tarafından durdurularak aracından ses geldiğini ve bunu kontrol etmesini istedi.

Afyonkarahisar genelinde 7 ayrı noktada emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin sabaha kadar sürdürüleceği bildirildi.

Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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