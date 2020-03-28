Afyonkarahisar'da siyasi parti temsilcileri "evde kal" çağrısı yaptı Afyonkarahisar'da siyasi parti temsilcileri, çektikleri videolar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar'da siyasi parti temsilcileri, çektikleri videolar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısı yaptı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, çektiği videoda, dünyada pandemi ilan edilen ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı insanların yapılan uyarılara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Sezen, şunları belirtti:

"Bu bağlamda önümüzdeki 3 hafta çok önemli. Bunu Bilim Kurulu üyelerimiz başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımız da sık sık dile getiriyor. Kamu kurumlarının açıklamalarına ve uyarılarına riayet edilmesi gerekiyor. Özellikle de evlerimizde 65 yaş üstü sevdiklerimiz varsa çok daha dikkatli olmalıyız. Büyüklerimiz bizim toplumsal hafızalarımızdır. Yaşlılarımız bizim kutup yıldızlarımız, koca çınarlarımızdır. Yaşlılarımızdan, bütün ihtiyaçlarında 112, 155, 156'yı aramalarını istiyoruz. Bütün toplumumuzun gerekmediği takdirde sokağa çıkmamalarını rica ediyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. İnşallah, toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu salgını da kısa vadede atlatacağımıza inanıyoruz. Hayat eve sığar, evde kal Afyonkarahisar, evde kal Türkiye."

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz de çektiği video da bütün dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini aktardı.

Görgöz, "Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için bu virüs belasından bir an önce kurtulmak için evde kal Türkiye'm." dedi.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan da videosunda, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınına karşı ülken, ilken, ailen ve bütün sevdikleriniz için evde kal Türkiye, evde kal Afyonkarahisar." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet İnkaya da videosunda, "Evde kal Türkiye. Sen, ben yok, biz varız. Biz kurtulacağız. Neslimiz kurtulacak. Bugünlerde sağlık çalışanlarına yardımcı ol. İyi günleri hep birlikte göreceğiz. Evde kal Türkiye'm." sözlerini paylaştı.

DP Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül de çeltiği videoda, "Dünyamızı ve ülkemizi saran koronavirüse karşı korunmak için bilim adamlarımız tarafından sık sık uyarılmaktayız. Ben bu süreçte evdeyim, sizlerin de evde kalmasını rica ediyorum. Umutlarımızın gerçekleşmesi ve yarınlarımıza daha sağlıklı bakabilmek için evde kal, sağlıklı kal." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA