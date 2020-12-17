Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi
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Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

17.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:05

Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi Sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

Sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sisli hava hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin trafik levhaları sis bulutları arasında kayboldu. Sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler görüş mesafesinin azalması nedeniyle daha dikkatli oldu.

Sis nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan sis yerini öğle saatlerinde güneşli havaya bıraktı.

Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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