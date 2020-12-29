Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu
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Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

29.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:29
Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentte sabahın erken saatlerinde görülen yoğun sis özellikle araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da sıkıntı yaşadı. Sis nedeniyle, Maliye, Jandarma, Karayolları, OSB ve Filli kavşak bölgelerinde sisin yoğun olduğu gözlendi. Güneşin kendini daha fazla göstermesi ile hava sıcaklığının artmasıyla kentte sisli hava yerini güneşli havaya bıraktı.

Öte yandan, kentte sisli hava nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana gelirken, polis ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için sürekli devriye gezerek sürücü ve yayaları uyardı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu
Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu
Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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