Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava etkili oluyor - Haberler
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Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava etkili oluyor
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentin, çevre illere bağlayan kara yollarında sis görülüyor.

Soğuk hava nedeniyle kentteki ağaçların dalları buz tuttu.

Sis nedeniyle, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki sisin önümüzdeki hafta içerisine kadar devam edeceği, hava sıcaklığının ise yarından itibaren artış göstereceği bildirildi.

Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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