Afyonkarahisar'da sis sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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Afyonkarahisar'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da sis sürücülere zor anlar yaşattı Afyonkarahisar'da etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'ı sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri de sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis ekipleri araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Afyonkarahisar'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Son Dakika Haberleri

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